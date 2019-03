Nach 2610 Tagen ist bei Gmunden Titelhunger enorm

Nur ein Cup-Sieger

„Jeder lechzt bei uns nach einem Titel“, so Sportchef Richard Poiger. Der beim letzten Triumph 2012 noch als Spieler dabei war, vom aktuellen Kader darf sich aber nur Aushängeschild Enis Murati Cup-Sieger nennen. Dem Altstar Tilo Klette den Titel am meisten gönnen würde. „Das würde seinen Status noch verbessern“, so der 41-Jährige.