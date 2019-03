Olympiasiegerin Sagitowa holte ihr 1. WM-Gold

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alina Sagitowa hat sich am Freitag in Saitama in Japan ihren ersten WM-Titel geholt! Die erst 16-Jährige verteidigte in der Kür ihre im Kurzprogramm errungene Führung und gewann mit 237,50 Punkten. Die davor international weniger in Erscheinung getretene Kasachin Elisabet Tursinbajewa fixierte mit 224,76 Zählern Rang zwei, Dritte wurde die Russin Jewgenija Medwedewa.