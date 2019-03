Julian Eberhard bei Bö-Heimsieg Sprint-Vierter

Felix Leitner holte als Zehnter (+54,7) dank perfekter Leistung am Schießstand sein bestes Karriere-Ergebnis. Besser als Zwölfter (Oberhof) war er zuvor noch nicht gewesen. Der 22-jährige Tiroler war „voll happy“, sein Fazit: „Ich bin super ins Rennen gekommen und habe am Schießstand sauber gearbeitet.“ Simon Eder (41.) musste nach dem Liegend-Schießen zwei Strafrunden drehen und liegt vor der Verfolgung am Samstag mit 2:02 Minuten Rückstand wie der 44. Dominik Landertinger (2/2:04) recht weit zurück. Für Tobias Eberhard (3/2:55,3) endete die Weltcup-Saison als 71. vorzeitig.