Eklat: Grazer Tierärzte als Gestapo bezeichnet

Diverse Reaktionen in sozialen Medien Ihnen und Ihren Kollegen gegenüber machen fassungslos. Haben Sie mit so etwas gerechnet?

Auf gar keinen Fall, mich entsetzt auch die vollkommen unsachliche Form. Wir Amtstierärzte haben Kontrollen nach dem Tierschutzgesetz durchgeführt und acht Hunde nicht antreten lassen, weitere Züchter verwarnt. Vorwiegend wegen Qualzuchtmerkmalen, also Problemen wegen des Atmens und des Bewegungsapparates. Das ist ja auch unsere Aufgabe!