Volle Aufklärung im Pflegeheim-Skandal gefordert

Schweigen der Soziallandesrätin

„Von der Fachaufsicht des Landes wird beanstandet, dass an der Hygieneschulung nur eine geringe Anzahl an Mitarbeitern teilgenommen hat. Hier wird eine verpflichtende Schulung vorgeschrieben. Zusätzlich muss die in Karenz befindliche Hygienebeauftragte rasch nachbesetzt werden. Es liegt der Verdacht nahe, dass neben anderen Grunderkrankungen, zwei Bewohner an der Influenza verstorben sein könnten“, heißt es – etwas verkürzt – in einem Schreiben des Sozialressorts, das von SP-Landesparteichefin Birgit Gerstorfer geführt wird. Diese war gestern, Freitag, zu keiner Stellungnahme bereit.