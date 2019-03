Flug von Boeings Raumkapsel „Starliner“ verschoben

Wie Reuters unter Berufung auf Brancheninsider berichtet, seien neben technischen Problemen Problem mit den Terminplänen am Startort des „Starliner“, dem US-Luftwaffenstützpunkt in Cape Canaveral (Florida) dafür verantwortlich. Boeing hat bereits im Vorjahr einen geplanten Start verschoben, weil es Medienberichten zufolge bei einem Test des Rettungssystems zu einer Panne gekommen sein soll. Die Besatzung für den „Starliner“ wurde bereits 2018 vorgestellt: Die Astronauten Mick Fincke (er ersetzt den ursprünglich vorgesehenen Eric Boe), Nicole Mann und Chris Ferguson werden gemeinsam ins All abheben.