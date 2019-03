Tourengeher stirbt nach 60-Meter-Absturz

Ein Däne verunglückte am Freitag bei einer Skitour in St. Anton am Arlberg tödlich. Laut Polizei stürzte der 49-Jährige beim Begehen eines etwa 45 Grad steilen Abschnitts rund 60 Meter über felsendurchsetztes Gelände ab. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er wenig später starb.