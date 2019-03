Radiologie Pinzgau: „Zukunft muss jetzt klar sein“

Kaum sind neue Fakten am Tisch, wird in Zell am See schon wieder spekuliert und taktiert: Fest steht, die befristete Kassen-Praxis im Stadtzentrum läuft schon mit Ende März aus. Die GKK war immer für eine Übersiedelung ins Spital. In der Klinik will man sich aber eine Hintertür offenlassen, um vielleicht beides zu betreiben.