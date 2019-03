Hotelmitarbeiter aus Syrien als Dieb überführt

Ein 21-jähriger Rezeptionist aus Syrien - er ist asylberechtigt - gab zu, im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 19. März 2019 aus verschiedenen Zimmern des Hotels in Bad Hofgastein mehrmals Bargeldbeträge in der Höhe von 20 bis 200 Euro gestohlen zu haben. Wie die Ermittlungen ergaben, verschaffte sich der Mann in Abwesenheit der Gäste, mit seiner Zugangskarte des elektronischen Schließsystems, Zutritt zu den Zimmern. Insgesamt dürfte er an die 1000 Euro erbeutet haben. Als Motiv gab der Syrer an, Geld zu benötigen, um seine derzeit in der Türkei aufhältige Freundin ebenfalls nach Österreich bringen zu können. Er wurde angezeigt.