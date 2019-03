Disziplinar-Vorsitzenden mit Widerspruch verblüfft

Der Revierinspektor (34) aus Wels hatte sich am 23. Dezember 2017 zweimal im polizeiinternen elektronischen Aktensystem (PAD) zum Fall des hochrangigen Promille-Unfallverursachers erkundigt. „Es gab so viele Gerüchte, dass ich mich nur vergewissern wollte, was stimmt“, erklärte der Polizist der Disziplinar-Kommission in der Landespolizeidirektion Linz. Er habe die Daten nur geöffnet, doch an niemanden weitergeleitet. „Mir war nicht bewusst, dass das PAD genauso sensibel gehandhabt wird wie das EKIS (elektronisches kriminalpolizeiliches Informationssystem).“