Neuer Rektor will weniger „Nischenforschung“

Hendrik Lehnert ist ein echter „Sir“: selbstbewusst, aber nicht aufdringlich. Er spricht druckreifes Norddeutsch, hat mit Harvard und Cambridge an den besten Unis der Welt gearbeitet und ist freundlich im Ton, aber klar im Inhalt: „Wir müssen mehr in den Schwerpunkten machen und weniger Nischenforschung betreiben.“ An den bisherigen fächerübergreifenden Themen „Europa“ und „kognitive Neurowissenschaften“ will Lehnert festhalten. Den Schwerpunkt „Krebs, Allergien und Nanobiologie“ will er neu definieren - etwa als „Biomedizin“.