In der Ski-Pension wartet Traualtar

Zweiter Tag bei der Ski-Staatsmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm - und wieder gab es Überraschungssieger. Im Super G der Herren ging der Titel am Freitag dank Christoph Krenn an Niederösterreich, bei den Damen dank Ariane Rädler an Vorarlberg. Und bei den Herren sagte der Altenmarkter Markus Dürager mit Rang 29 still und heimlich „Servus“.