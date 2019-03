Kickl deckelt Löhne für Flüchtlinge mit 1,50 Euro

Es ist zweieinhalb Jahre her, da hat der einstige Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) für massiven Wirbel gesorgt: In einem Papier forderte der damalige Jungschwarze verpflichtende Jobs für arbeitslose Asylwerber. Entlohnt sollten diese - so Kurz damals - mit einem Euro in der Stunde werden.