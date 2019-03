14-jähriger irakischer Dealer attackierte Mutter

Ein amtsbekannter 14-jähriger irakischer Bursch aus Linz wurde am 21. März 2019 um 14.25 Uhr in Linz am Bahnhofplatz von einer Passantin beobachtet, wie er Drogen versteckte. Als der 14-Jährige die ankommende Streife sah, ergriff er die Flucht, konnte aber von den Beamten gefasst und auf die Polizeiinspektion gebracht werden. Dort bedrohte er zweimal die Anzeigerin verbal.