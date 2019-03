Das Klima und die Umwelt schützen

In Bad Gleichenberg stand die Bildung im Mittelpunkt, in Lannach war es die Mobilität der Zukunft. Und am Montag geht es auf Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal um „Ressourcenmanagement, Klima- und Umweltschutz“. Der Hintergrund: Weil wir für die kommenden Generationen eine intakte Natur und saubere Umwelt bereitstellen müssen und uns die Unwetterkatastrophen zeigen, dass wir handeln müssen – und zwar jetzt!