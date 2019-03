Skilifte-Stopp und Ampeln an Tirols Grenzen

Endausbaugrenzen für die Tiroler Skigebiete

Ursächlich für den Verkehr seien die Kapazitätserweiterungen in den Skigebieten. „Am Beispiel Zillertal fordern wir daher klare Endausbaugrenzen“, verwiesen Peter Haßlacher (Cipra) und Paul Steger (Alpenverein Sektion Zillertal) auf ihre Landkarte mit eingetragenen schwarzen Linien. Solche Beschränkungen seien in den Seilbahngrundsätzen bereits vorhanden gewesen, nach zehn Jahren aber ausgelaufen. Etwa jene von 1996, als Grenzen in Richtung Tuxer Alpen festgelegt worden waren. Nur damit, so Haßlacher, könne die gegenseitige Aufschaukelung der Skigebiete eingedämmt werden. „Die Raumordnung ist eine Überlebensfrage in den Tälern. Da geht es um weit mehr als den Schutz der Pflanze x oder y.“