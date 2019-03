Petzner: „Vielleicht bin ich ja zu verklemmt“

Stefan Petzner ist vielleicht kein geborenes Naturtalent, was das Tanzen betrifft, aber er gibt sich alle Mühe. Sein Ziel? In der ORF-Show „Dancing Stars“ (Freitag, 20.15 Uhr) den Menschen hinter der Medienfigur zu zeigen. So präsentiert er sich auf dem Parkett nervös, schüchtern, aber tanzbegeistert. Ob das beim Publikum gut ankommt, wird sich am Freitagabend weisen. Denn dann muss das erste Paar den Ballroom verlassen.