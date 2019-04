So gut schmecken Burger der Beaver Brewing Company

Fleisch, Buns und auch die Pommes werden täglich frisch aus hochwertigen Zutaten zubereitet, wie der Speisekarte zu entnehmen ist. Zu unserer Freude wird das Fleischlaberl auch wirklich Medium serviert, so wie es sein soll. Hier fängt nämlich bei vielen Lokalen das Burger-Dilemma an: Pattys werden grundsätzlich well done an den Tisch gebracht - bei Rindfleisch in guter Qualität ein Kapitalverbrechen!