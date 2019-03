10.333 Wahlkarten für Bürgermeister-Stichwahl

Bis 16 Uhr, Sonntag, müssen die Wahlkarten bei der Wahlbehörde eingelangt sein. Sie können auch in jedem beliebten Sprengel-Wahllokal im Stadtgebiet abgegeben werden. Die ersten Briefwahlstimmen werden am Wahltag bereits in den Vormittagsstunden ausgezählt. Das Ergebnis der Briefwahl wird im Laufe des Sonntagabends verkündet.