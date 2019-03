Helene Fischer: Lombardi sagt ihr den Kampf an

Chartstürmerin

Nach „Wunschkonzert“ und „Wohin gehst Du“ sorgt ihr Cover von „Weekend“ der niederländischen Band Earth & Fire für besonders viele Klicks. Ausgerechnet in der Show von Helenes Ex Florian Silbereisen performte sie den vor wenigen Tagen erstmals live. Das am selben Tag veröffentlichte Musikvideo hat mittlerweile fast eine halbe Million YouTube-Aufrufe.