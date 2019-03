Top 6: Open-Air Events von März bis Mai in Wien

#Steirertage am Rathausplatz

Vom 11. bis 14. April findet am Rathausplatz wieder der beliebte Steiermark-Frühling am Rathausplatz statt. Der Platz im ersten Bezirk verwandelt sich für vier Tage in ein steirisches Dorf mit den typischen Schmankerl, Musik und Brauchtum, Handwerk und Informationen für Touristen.

Wo: 1., Rathausplatz