Einzigartig: Zwei Frauen an Spitze der Volksbank

Stürmische Zeiten sind vorbei

Dieses Zusammenspiel war in den vergangenen Jahren wichtig, steuerte doch die Volksbank durch stürmische See. 2012 musste der Staat die österreichische Volksbank AG retten (noch heuer soll die alte „Bad Bank“ in die Auflösung geschickt werden), es begann ein großer Fusionsprozess, an dessen Ende für jedes Bundesland nur noch eine Volksbank stand (in der Steiermark dockte das Salzkammergut bei der Volksbank Salzburg an).