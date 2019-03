Bub erstochen: Schweizerin schickte nach Mord SMS

SMS nach Bluttat verschickt

Die mutmaßliche Täterin, eine 75-jährige Schweizerin, verließ den Tatort unmittelbar nach der Attacke. Dann schrieb sie an mehrere Personen und Institutionen per Handy Nachrichten und berichtete von der Tat, so ein Polizeisprecher gegenüber der Zeitung „Blick“. Die Seniorin wurde schließlich festgenommen. Auch die Tatwaffe, mit der dem Buben „ein Schnitt am Hals“ zugefügt wurde, konnte sichergestellt werden.