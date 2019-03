Aus Zeitmangel: China klont Drogenspürhunde

Polizeihunde leisten Erstaunliches. Sei es das Aufspüren von Lawinenopfern, das Erschnuppern von illegalen Drogen und Geld oder das Einschüchtern von Verbrechern durch Zähne fletschen. Damit die Hunde sich aber so punktgenau verhalten, bedarf es jahrelangem Training. Das kostet Zeit und Geld - etwas, das China anscheinend nicht in diese Lebewesen investieren will. Deswegen wurde nun der erste geklonte Drogenspürhund namens Kunxun vorgestellt. Bald soll die „Massenproduktion“ der geklonten Polizeihunde starten.