Antrag auf internationalen Schutz: Alter gefälscht

Damit er in Österreich noch als Minderjähriger anerkannt wird, gab der Gauner einfach ein falsches Geburtsdatum an. Doch schnell sind die Polizisten der Fälscherei auf die Schliche gekommen. „Eine bei ihm durchgeführte Altersfeststellung ergab jedoch, dass der afghanische Staatsbürger wesentlich älter sein muss“, sagt ein Beamte und erklärt: „Er hat somit wissentlich falsche Angaben vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gemacht und in der Zwischenzeit somit unrechtmäßige Leistungen aus der Grundversorgung in der Höhe von beinahe 6.000 Euro in Anspruch genommen.“