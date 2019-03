In diesen Fällen sagen wir Danke!

Lösung bei Problem mit Festnetz-Anschluss

Für ihre Großmutter organisierte Susanne L. bei deren Telekom-Anbieter einen Internetanschluss, über den künftig auch die Festnetz-Telefonate übertragen werden sollten. Da die Oma der Niederösterreicherin wenig später an Demenz erkrankte und es immer wieder Probleme mit der Festnetz-Verbindung gab, wandte sich Frau L. an den Anbieter. „Ich ersuchte, den alten Anschluss wiederherzustellen, doch niemand will eine Lösung finden“, so die Leserin. Nachdem wir A1 kontaktierten, war das anders. Der Anschluss wurde dankenswerterweise kostenlos in den Ursprungszustand rückgebaut.