Radeln Sie mit Ultracycling Champion Edi Fuchs!

Trainingstage mit den Profis gewinnen

5 Tage, 3 Coaches, 2 Räder und 1 unvergessliches Erlebnis: das RennRAD Camp mit Edi Fuchs und Team ist der optimale Start in die Outdoor-Saison 2019. Täglich abwechselnde Touren durch die erlebnisreichste RADregion Österreichs stehen am Programm. Der Bikefitting Experte Andreas Knapp gibt Tipps zur richtigen Sitzposition, es gibt neuestes Testmaterial zum Ausprobieren und Tricks zur richtigen Technik. Die Ultraradfahrerin Sabine Willgosch bringt geballte Frauenpower in die Ladies Gruppe.