Durch Lesen in andere Welten eintauchen

Darüber hinaus bauen „Vorlese-Kinder“ oft eine innige Beziehung zu ihren Vorlesern auf. Es macht Kindern und Erwachsenen Spaß. Man hört gerne zu, taucht in andere Welten ein. Vorlesen weckt Erinnerungen an die Kindheit, sorgt oft für deutliche Entspannung. Neben vielen Schulen öffnen am 28. März auch Gemeinden, Gasthäuser, Pflegeheime und Kindergärten ihre Pforten. In Wien z. B. auch Pensionistenklubs und die Häuser zum Leben des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser - im Haus Döbling liest Bestseller-Autorin Erika Pluhar aus ihren Büchern.