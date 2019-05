Darum ist Stehen am Arbeitsplatz gesünder

Allerdings sollten Sie auch beim Stehen auf einige Dinge achten. So ist es zum Beispiel wichtig, dass Sie gerade und aufrecht stehen und die Schultern nicht hochziehen. Außerdem sollte auch das Stehpult an ihre Bedürfnisse angepasst sein. Die Höhe ist dabei am wichtigsten, damit Sie sich nicht falsch beugen oder einen krummen Rücken machen.