Fall Rebecca: Haftbefehl gegen Schwager aufgehoben

Rebecca hatte sich am 18. Februar in der Früh bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz aufgehalten. Sie kam danach nicht in die Schule. Der 27 Jahre alte Schwager galt bislang als tatverdächtig und saß in Untersuchungshaft. Sein Auto war den Ermittllungen zufolge durch eine Überwachungsanlage in Brandenburg erfasst worden - und zwar am Tag von Rebeccas Verschwinden sowie erneut am Tag danach. Im Kofferraum seines Wagens wurden zudem Haare der Verschwundenen gefunden.