Das sind die neuen Vintage- und Flohmärkte

#Addicted to Vintage-Flohmarkt

Der Name ist hier Programm. Am 13. und 14. April kann beim Addicted to Vintage-Flohmarkt in der Kunsttankstelle Ottakring nach Herzenslust nach dem ein oder anderen Einzelstück gestöbert werden. Es warten viele Stände mit den Dingen aus den 1950ern bis hin zu den 1990er-Jahren. Für das leibliche Wohl wartet ein Buffet, Musik aus der guten alten Zeit sorgt für den richtigen Sound. Der Eintritt ist frei!

Wo: 16., Grundsteingasse 45-47