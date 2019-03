Sieben Drogenkuriere ins Netz gegangen

Nach mehrmonatigen Ermittlungen ging den Kriminalbeamten ein 27-jähriger Asylwerber aus dem Niger ins Netz. „Dem 27-jährigen konnte der Verkauf von 730 Gramm Heroin, 280 Gramm Kokain und 250 Gramm Cannabiskraut an eine Vielzahl von Drogenkonsumenten nachgewiesen werden“, gibt ein Polizist bekannt. Der Straßenverkaufswert der Verkäufe beläuft sich auf rund 53. 000 Euro. Er wurde am 1. März festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.