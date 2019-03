Schmidhofer knackt Rekord - Medaillen-Chance lebt

Medaillen-Chance

Bei der Entscheidung am Samstag will sich „Schmidi“ nochmals steigern, die 200km/h-Marke knacken. „Ich werde am Nachmittag noch im Wohnzimmer an der Position arbeiten“, verriet die Lachtalerin. Mit ihrer Quali-Geschwindigkeit klassierte sich Schmidhofer auf Rang fünf, sogar eine Medaille scheint nun in Reichweite. „Naja, auf die ersten fehlen mit schon drei, vier km/h. Mal schauen, was noch drinnen ist“, gab sich die regierende Abfahrts-Gesamtweltcupsiegerin zurückhaltend.