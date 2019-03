Landtagssaal als Wahlkampf-Arena

Darauf hat man in Brüssel und London ganz bestimmt gewartet: Dass sich heimische Landespolitiker endlich die Europa-Politik zur Brust nehmen. Die Gefahren des Brexits für Niederösterreich standen über Antrag der SP auf der Tagesordnung. Dass als erster Redner just Günther Sidl ans Pult trat, entlarvte gleich die wahre Absicht - er ist nämlich Kandidat der Sozialdemokraten für die EU-Wahl. In weiterer Folge wurde viel gegen Nationalisten und Populisten gewettert, und die Zuhörer erfuhren, dass Lukas Mandl für die VP in die EU-Wahl zieht.