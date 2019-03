„Call of Duty“-Player treffen „Das Uralte Böse“

Das nächste packende Zombies-Kapitel in „Call of Duty: Black Ops 4“ steht vor der Tür: Mit „Das Uralte Böse“ schickt das unerschütterliche Team aus der Chaos Storyline - Bruno, Diego, Scarlett und Shaw - Besitzer des Black-Ops-Pass ab 26. März in eine unterirdische griechische Stadt, wo sie sich gegen völlig neue Arten von Untoten behaupten müssen. Der Trailer stimmt darauf ein.