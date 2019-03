Reifenbande Luft ausgelassen

Drei Banden aus Ungarn verübten im Zeitraum von Oktober 2017 bis September 2018 mehrere Einbruchsdiebstähle in Firmen- und Wohnhäuser. Auch Motorräder und Mofas stahlen die Kriminellen in der Ostregion sowie in der Steiermark. Weiters wurden Autoreifen und Felgen beinahe zu Dutzenden entwendet. Einige Täter wurden in Zusammenarbeit mit dem Einsatzkommando Cobra in Österreich gestellt, darunter auch ein 27-jähriger Ungar, der sich auf der Südostautobahn eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Weitere Komplizen wurden per europäischem Haftbefehl gesucht - und in ihrer Heimat festgenommen.