Kurioses Video: Kicker verzweifelt bei Ecke

Dass das Wetter in England nicht immer das beste ist, ist bekannt. Doch bei diesen Windböen gerät selbst ein hartgesottener Brite an den Rand der Verzweiflung, wie der Fünftliga-Kicker von AFC Fylde. Immer wieder versuchte er den Eckstoß auszuführen - und das obwohl die Corner-Fahne beinahe waagerecht stand. Am Ende half ein harter Tritt in den Boden und die Beharrlichkeit hatte sich sogar fast ausgezahlt. Denn der Tormann hatte nicht zuletzt wegen des Windes richtig Mühe mit dem Ball. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.