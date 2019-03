Angelina Heger: Ist sie die neue „Bachelorette“?

Kaum hat Andrej Mangold seine letzte Rose verteilt, steht schon das weibliche Pendant in den Startlöchern. Und das soll in diesem Jahr keine Geringere als Angelina Heger sein. Die 27-Jährige ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr. In zahlreichen TV-Produktionen wie im Dschungelcamp oder im „Sommerhaus der Stars“ war sie zu sehen.