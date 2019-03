Pannenhelfer befreite Baby aus versperrtem Auto

Die junge Mutter rief sofort den ÖAMTC zu Hilfe. Schon nach 8 Minuten traf Josef Hollweger vom ÖAMTC Hallein am Einsatzort ein. Dem „Gelben Engel“ gelang es, den Türspalt soweit zu dehnen, dass er einen starken Draht hineinschieben konnte. „Es war gar nicht so leicht, konzentriert zu arbeiten, denn das Baby schrie aus Leibeskräften“, berichtet Hollweger. Doch der erfahrene Pannenhelfer, selber zweifacher Vater, bewahrte die Ruhe. Zielsicher dirigierte Hollweger das Drahtende zum Schlüsselbund, drückte auf die Fernbedienung und entsperrte so das Fahrzeug. Erleichtert holte Carina G. das weinende Baby aus dem Auto und schloss es in ihre Arme. „Ich bin überglücklich, dass alles so schnell gegangen ist und dass Valentina die ganze Aufregung gut überstanden hat“, erzählt die zweifache Mutter.