Schützenhöfer geht noch einmal für ÖVP ins Rennen

Die Katze ist aus dem Sack, das politische Rätselraten hat ein Ende. „Ja, ich will auch in den nächsten Jahren mit ganzer Kraft für die Steiermark arbeiten!“ Also sprach Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), der dieses Amt auch in der vollen nächsten Legislaturperiode (2020 bis 2025) ausüben will. Und er beendete damit sämtliche Nachfolge-Spekulationen, die da und dort in den vergangenen Monaten immer wieder aufgetaucht sind.