Jetzt Badezimmer neu einrichten!

Wer selbst Handanlegen oder sich um die Beschaffung des Materials kümmern möchte, der geht entweder in den Baumarkt oder in den Großhandel. Viele Firmen bieten zwar an, auch dies für Sie zu erledigen, allerdings tun sie das nicht ohne entsprechende Gewinnmargen. So lässt sich am Material durchaus sparen. Selbstverständlich lässt sich dieses auch bestellen und auch über den Fliesenleger können günstige Preise erzielt werden.