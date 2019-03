Bohlen-Cover ist ein Megahit auf YouTube

Erfolgreich wie ABBA

Angekommen am Pop-Olymp, nimmt er es sich heraus, über andere ein solches Urteil zu fällen. Seiner Meinung nach wird sich an den derzeit erfolgreichsten deutschen Künstler Capital Bra, der so viele Nummer-eins-Hits wie ABBA hat, in 35 Jahren niemand mehr erinnern. Aus Erfahrung wisse er: „Jeder rappt da über seinen Maybach und am Ende des Tages fahren die mit ihrem Fahrrad in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich kenn’ keinen Rapper, der einen Maybach hat. Für ein Video leihen die sich ein Auto und dann bringen sie den nach zwei Stunden fein säuberlich zurück.“