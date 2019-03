ÖSV-Adler Stefan Kraft: Immer Ärger mit Ryoyu

Einst galten 200 Meter als magische Marke, mittlerweile sind die Skispringer einige Schritte weiter: Stefan Kraft flog am 18. März 2017 in Vikersund mit 253,5 Metern Weltrekord. Eine utopisch klingende Bestmarke. Beim jetzigen Skifliegen in Planica könnte es vielleicht noch weiter gehen. Der Japaner Ryoyu Kobayashi und der Deutsche Markus Eisenbichler segelten gestern in der Qualifikation auf 248 Meter. „Beide sind es gestanden. Es geht also noch weiter“, sagte Weltrekordler Kraft.