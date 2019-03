Keine radioaktiven Spuren in Leiche von Model

Das marokkanischen Model Imane Fadil, das in einem Prozess gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi als Zeugin ausgesagt hat, und das am 1. März in einem Mailänder Krankenhaus gestorben ist, ist nicht mit radioaktiven Substanzen vergiftet worden, wie die Ermittler anfangs vermutet hatten. Wie eine Biopsie ergab, wurden in den Nieren und der Leber der 33-Jährigen keine radioaktiven Spuren entdeckt.