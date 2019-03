Ein Unglückstag für die Polen auf der Piste

Eine 57-jährige ungeübte Skifahrerin aus Deutschland kam am Beginn des Steilhangs Hundskogel in Untertauern zu Sturz und rutschte über den Hang hinunter. Nach zirka 100 Metern prallte sie mit hoher Geschwindigkeit gegen einen 57-jährigen Skifahrer aus Polen. Dieser kam zu Sturz und zog sich eine schwere Verletzung zu. Er musste mit dem Schneemobil ins Tal und in weiterer Folge ins Krankenhaus gebracht werden. Die Deutsche blieb unverletzt.