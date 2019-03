Dutzende Tote bei Fährunglück im Norden des Irak

Das Unglück auf dem Fluss Tigris ist der schwerste Unfall im Irak seit Jahren. Ein Vertreter der Sicherheitskräfte in Mossul sagte, das Schiff sei verunglückt, weil es völlig überladen gewesen sei. Zudem sei der Wasserstand des Tigris höher als gewöhnlich gewesen. Nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen hatten die Behörden die Schleusen am Mossul-Stausee geöffnet und die Anrainer wegen der erhöhten Wassermenge zur Wachsamkeit aufgerufen.