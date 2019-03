Klopapier in Schule angezündet: Lehrer verletzt

Drei Klopapierrollen in drei WC-Kabinen hatten die unbekannten Täter in der Villacher Schule angezündet. Da der Rauchmelder gleich anschlug, konnte ein Lehrer den Brand mit einem Wasserkübel rasch löschen - dabei erlitt er in der stark verqualmten WC-Anlage jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung und begab sich in das LKH Villach.