Stadlober kehrt pünktlich zum Saisonfinale zurück!

Der Langlauf-Weltcup wird von Freitag bis Sonntag in Quebec abgeschlossen. Für Österreich treten Bernhard Tritscher und Teresa Stadlober an, für Stadlober ist es eine Rückkehr nach der nach den Weltmeisterschaften eingelegten krankheitsbedingten Pause. Am Freitag steht der Sprint auf dem Programm, am Samstag die Massenstart-Rennen klassisch und am Sonntag die Skating-Verfolgungen.