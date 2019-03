Katharina Leitner lässt es sprudeln

Die weit verzweigten Rohrleitungen, die Quellen und Wasserspeicher, die Turbine in Glanegg, auch das Wasser-Museum am Mönchsberg: Das alles hat Katharina Leitner genau im Blick. Eigentlich noch immer eine klare Männer-Domäne. Doch die zart gebaute, 28-jährige Salzburgerin interessierte sich immer schon für Technik. Spielzeug-Schraubenzieher waren ihr lieber als Puppen. Die Physik-Lehrerin bei den Ursulinen weckte das Feuer dann so richtig. Nur ihr Kindheits-Traum, Astronautin zu werden, wurde ad acta gelegt.