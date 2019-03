Uni-Bibliothek: Arbeiten auf der Zielgeraden

Künftig werden in der „UB“ 650 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, doppelt so viele wie bisher, und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. „Es gibt den Trend, dass die Studenten vermehrt an der Uni lernen“, erklärte der für Infrastruktur zuständige Vizerektor Peter Riedler.